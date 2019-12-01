Reciben adultos mayores de Quiroga aparatos auditivos gracias a las gestiones del gobierno municipal

Reciben adultos mayores de Quiroga aparatos auditivos gracias a las gestiones del gobierno municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 17:12:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Quiroga, a través del Sistema DIF Quiroga, en coordinación con el área de Asistencia Social del Sistema DIF Michoacán (SEDIF), personas adultas mayores con pérdida auditiva severa fueron beneficiadas con aparatos auditivos personalizados, diseñados a la medida de sus necesidades.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Mireya, expresó que para su administración es una prioridad apoyar a las familias y otorgar los aparatos funcionales que requieren para que mejoren sus condiciones de vida; destacando que cada acción de gobierno cobra sentido cuando mejora la vida de quienes más lo necesitan.

“Cada sonrisa, cada palabra y cada sonido que hoy podrán disfrutar, nos motivan a seguir trabajando con el corazón por quienes más lo necesitan”, expresó.

Las y los beneficiarios recibieron el dispositivo auditivo tras un proceso de adaptación individual, realizado por personal especializado, con el fin de asegurar que cada aparato respondiera a las condiciones particulares de su audición.

En la entrega de los aparatos auditivos, los adultos mayores mostraron su emoción y agradecimiento al poder recuperar parte de su capacidad auditiva, lo que representa una mejor calidad de vida y mayor comunicación con sus familias y entorno.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Armados con piedras y palos, roban camioneta de la CFE en pleno monumento a Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán: FGR ya investiga
Participan más mil elementos en operativo de seguridad Gallos Blancos vs Chivas 
Acuerdan entidades fortalecer acciones de seguridad de la región Occidente y Centro Occidente del país
Vigila delincuencia todo Apatzingán, Michoacán, desde cámaras del C5, confiesa instalador en interrogatorio antes de ser asesinado: Trabajaba para Chucho Rangel, mando policiaco, y para un jefe de plaza
Más información de la categoria
Armados con piedras y palos, roban camioneta de la CFE en pleno monumento a Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán: FGR ya investiga
Escándalo en Apatzingán, Michoacán: La Original Banda El Limón, invitada por Fanny Arreola, se brinca prohibición y canta el corrido “Juan Martha” durante las Fiestas Octubrinas
Vigila delincuencia todo Apatzingán, Michoacán, desde cámaras del C5, confiesa instalador en interrogatorio antes de ser asesinado: Trabajaba para Chucho Rangel, mando policiaco, y para un jefe de plaza
Fiscalía de Michoacán mantiene caso Bernardo Bravo; FGR no ha solicitado atraer la investigación
Comentarios