Reciben adultos mayores de Quiroga aparatos auditivos gracias a las gestiones del gobierno municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 17:12:13

Quiroga, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Quiroga, a través del Sistema DIF Quiroga, en coordinación con el área de Asistencia Social del Sistema DIF Michoacán (SEDIF), personas adultas mayores con pérdida auditiva severa fueron beneficiadas con aparatos auditivos personalizados, diseñados a la medida de sus necesidades.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Mireya, expresó que para su administración es una prioridad apoyar a las familias y otorgar los aparatos funcionales que requieren para que mejoren sus condiciones de vida; destacando que cada acción de gobierno cobra sentido cuando mejora la vida de quienes más lo necesitan.

“Cada sonrisa, cada palabra y cada sonido que hoy podrán disfrutar, nos motivan a seguir trabajando con el corazón por quienes más lo necesitan”, expresó.

Las y los beneficiarios recibieron el dispositivo auditivo tras un proceso de adaptación individual, realizado por personal especializado, con el fin de asegurar que cada aparato respondiera a las condiciones particulares de su audición.

En la entrega de los aparatos auditivos, los adultos mayores mostraron su emoción y agradecimiento al poder recuperar parte de su capacidad auditiva, lo que representa una mejor calidad de vida y mayor comunicación con sus familias y entorno.