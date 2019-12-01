Recibe Paola Delgadillo Hernández, presidenta de DIF Morelia, reconocimiento del Congreso del Estado

Recibe Paola Delgadillo Hernández, presidenta de DIF Morelia, reconocimiento del Congreso del Estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 18:30:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 06 de marzo de 2026.- En el marco del Día de la Familia en Michoacán, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, recibió un reconocimiento del Congreso del Estado por el programa "Adultos Mayores en Acción" como una buena práctica en favor de las familias.

“Todos los días mi esposo Alfonso Martínez y yo tratamos de dar el mejor ejemplo, para nosotros la familia sí es una prioridad, creemos que si uno cría hijos con buenos sentimientos, eso es lo que vamos a heredar a la sociedad”, expresó la presidenta honoraria, en el acto llevado a cabo en el Congreso del Estado.

Paola Delgadillo agradeció el galardón como una muestra del buen trabajo que realiza el DIF Morelia, como parte de la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar.  

“Nos llena de orgullo pero sobre todo nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien. Reconocemos que el programa Adultos Mayores en Acción le ha cambiado la vida a muchos adultos mayores que, como su nombre lo dice, desean mantenerse activos”. 

Cabe destacar que "Adultos Mayores en Acción" es un programa con el que personas mayores de 60 años laboran en distintas áreas del Ayuntamiento de Morelia, contribuyendo con su ejemplo y experiencia además de obtener una actividad económica digna y gratificante.

El acto contó con la presencia del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García; la presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia, Teresita Herrera Maldonado; el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Salas Valencia, entre otras autoridades legislativas, alcaldes y representantes de los municipios galardonados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reparan tubería tras socavón en la alcaldía de Coyoacán
Quitan la vida a un hombre en la Tenencia Morelos de Morelia, Michoacán 
El terror al teléfono: rescatan a menor en Lázaro Cárdenas tras secuestro virtual, delito que se multiplica en todo Michoacán
Tras cateos en el Tianguis Limonero de Múgica detienen a tres
Más información de la categoria
El terror al teléfono: rescatan a menor en Lázaro Cárdenas tras secuestro virtual, delito que se multiplica en todo Michoacán
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Comentarios