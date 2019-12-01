Recibe Julio César Conejo Alejos a integrantes de nuevo sindicato de transportistas y constructores en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:26:13

Villa Morelos, Michoacán a 21 de abril del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación y generar condiciones para el desarrollo del municipio, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, sostuvo un encuentro con integrantes de un sindicato de transportistas y constructores de reciente conformación.

Durante la reunión, se establecieron acuerdos y compromisos encaminados a impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y a la mejora de la infraestructura en Morelos, priorizando siempre el bienestar de las familias.

El edil destacó la importancia de trabajar de la mano con los distintos sectores productivos, reconociendo en el gremio del transporte y la construcción a aliados estratégicos para detonar el desarrollo local y regional.

“Es fundamental mantener el diálogo abierto y construir juntos soluciones que beneficien a nuestro municipio. Celebramos la organización de este sindicato y reiteramos nuestra disposición de colaborar en proyectos que generen progreso”, expresó Julio César Conejo Alejos.

Asimismo, subrayó que su administración mantiene una política de puertas abiertas, donde se escuchan y atienden las propuestas de la ciudadanía y de los diferentes sectores, con el propósito de consolidar un gobierno cercano y eficiente.

Por su parte, los integrantes del sindicato agradecieron la disposición del presidente municipal para recibirlos y establecer una agenda conjunta de trabajo, confiando en que esta colaboración permitirá avanzar en acciones concretas para el desarrollo de Morelos.

Finalmente, el alcalde manifestó su compromiso de seguir impulsando alianzas que fortalezcan la economía local, promuevan la generación de empleo y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los morelenses.