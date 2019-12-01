Recibe ISSSTE Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, recibió el Tercer Lugar en la Categoría “Atención a Quejas” del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, por la reducción del número de solicitudes dirigidas a la autoridad.

El Premio, otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las instituciones públicas, tiene como finalidad, además, visibilizar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por este organismo autónomo.

En representación del director general del ISSSTE, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, acudió a la entrega de premios, donde afirmó que el presente es resultado de las acciones que se llevan a cabo para promover la justicia y la igualdad.

“Este reconocimiento al ISSSTE refleja resultados tangibles que contribuyen a la construcción de un México más justo e igualitario. Y tiene una gran relevancia en el #DíaMundialDeLosDerechosHumanos y el cierre de la jornada de #25DíasDeActivismo en contra de las violencias de género”, publicó en redes sociales.

La entrega de este Premio, que se lleva a cabo por primera vez, es una manera de estimular las buenas prácticas de las instituciones públicas, que permiten reforzar la cultura del servicio público desde los derechos humanos.

Entre las acciones emprendidas en los últimos meses por el organismo para atender las solicitudes de la derechohabiencia, destaca la Estrategia de Trato Digno, mediante la cual se han impartido talleres de sensibilización a personal de todas las áreas.

También se implementó la integración de un equipo de respuesta rápida a quejas y peticiones realizadas de manera personal y mediante redes sociales para superar barreras burocráticas; y con el objetivo de reducir los tiempos de espera en unidades médicas, se realizan filas por tipo de atención que requieren los pacientes.