Recibe Huetamo la Feria del Bienestar 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 18:41:36
Huetamo, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Siendo Huetamo cabecera de región, se llevó a cabo una de las 13 Ferias del Bienestar que se realizarán en Michoacán.

En estas ferias, productores pueden mostrar y vender su trabajo, además las dependencias de los gobiernos federal y estatal pueden estar en contacto más directo con la gente.

El alcalde Pablo Varona en sus palabras de bienvenida, destacó la importancia del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, para lograr que estas iniciativas realmente impacten en la sociedad.

Después del evento de apertura y corte del listón inaugural, invitados especiales y el anfitrión, el presidente municipal de Huetamo, dieron un recorrido por los más de 30 módulos que ofrecían diversos servicios educativos, de salud, seguridad, y los productos elaborados con elementos regionales.

