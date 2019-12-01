Recibe Fiscal de Querétaro visita del gobernador Mauricio Kuri   

Querétaro, Querétaro, a 19 de julio de 2026.- Todos los días, mujeres y hombres de la Policía de Investigación del Delito trabajamos en Sinergia por Querétaro con un objetivo común: la seguridad de las y los queretanos, aseguró Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro.

Al recibir en sus instalaciones al gobernador Mauricio Kuri González, De Jesús Hernández refirió que todos los días, el personal a su cargo arriesga la vida, conscientes de la responsabilidad y obligación de la función que desempeñan.

“Como nunca antes, existe Sinergia, coordinación, comunicación efectiva y no división con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, entre otras dependencias y entidades, así como con las dependencias del Poder Ejecutivo estatal y federal”.

Aseguró que trabajan en construir la confianza con la ciudadanía y otras autoridades, privilegiando el diálogo y la materialización de políticas públicas centradas en salvaguardar la tranquilidad y la paz social.

“El compromiso no es individual, aislado ni temporal; se trabaja con intensidad, misma que ha generado una operatividad histórica, para combatir la delincuencia y la impunidad”.

Agradeció al mandatario estatal el apoyo y respaldo brindado, el cual permitió alcanzar el fortalecimiento institucional y ha contribuido a consolidar capacidades, mejorar herramientas y triplicar los resultados. “El día de hoy es tangible que la coordinación evolucionó y se convirtió en Sinergia”.

sostuvo un encuentro con elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), que participan en la estrategía interinstitucional y procuración de justicia Sinergia, en reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente.

Durante su visita a las instalaciones de la corporación, Kuri González convivió con las y los integrantes de la PID, al tiempo de realizar un recorrido por la Unidad de Análisis e Inteligencia y el Banco de Armas, donde conoció el trabajo y la operatividad que desempeñan para fortalecer la procuración de justicia en la entidad.

Expresó su reconocimiento a las y los agentes por su compromiso, profesionalismo y entrega en favor de la seguridad de las familias queretanas. Asimismo, destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con la Fiscalía para fortalecer el trabajo que realiza esta institución en beneficio de las y los queretanos.

“Este tipo de encuentros contribuyen a estrechar la relación institucional, reconocer el esfuerzo cotidiano del personal operativo y refrendar el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada en favor de la procuración de justicia, la paz y el Estado de Derecho en Querétaro”.