Recibe Alfonso Martínez nombramiento como coordinador del cambio y defensa de la familia en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:18:46

Morelia, Michoacán, a 16 de abril 2026.– Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, recibió este jueves el nombramiento formal como Coordinador del Cambio y Defensa de la Familia en Michoacán, entre bendiciones lanzadas por el líder nacional del albiazul.

El evento, desarrollado en la Plaza Morelos, congregó a militantes y simpatizantes del PAN, quienes atestiguaron el espaldarazo que la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero Herrera, otorgó al edil moreliano.

Durante su intervención, Jorge Romero destacó que Martínez Alcázar representa los valores fundamentales del partido y su capacidad de liderazgo para encabezar los esfuerzos de defensa de la institución familiar y el impulso de políticas de cambio en toda la geografía michoacana. El líder nacional subrayó que este cargo busca fortalecer el tejido social y la estructura del partido de cara a los retos futuros.

En su discurso el representante nacional del PAN, en por lo menos dos ocasiones le lanzó bendiciones a Alfonso Martínez Alcázar "Que Dios te bendiga mi querido Alfonso", apuntó.

Por su parte, Alfonso Martínez agradeció la confianza de la dirigencia nacional y reafirmó su compromiso con los morelianos y michoacanos. Señaló que trabajará de la mano con la ciudadanía para consolidar este proyecto de cambio.

La dirigencia nacional aseguró que la encomienda no interfiere con las funciones constitucionales de Alfonso Martínez al frente del Ayuntamiento de Morelia, sino que complementará la visión humanista del partido en la entidad.

El evento concluyó con un cierre de filas por parte de la militancia, posicionando a Alfonso Martínez como una de las figuras clave del panismo en Michoacán y un interlocutor directo con la dirigencia nacional de cara a los próximos procesos electorales.