Rechazan aprobación del aborto legal en Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo/ Foto: Cortesía Agencia de Periodismo Digital / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 19:52:56

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- La sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura de Querétaro que preside el panista, Guillermo Vega Guerrero fue irrumpida en medio de la votación para la despenalización del aborto, donde finalmente se rechazó la iniciativa con dos votos a favor y una abstención.

Durante la sesión grupos pro vida se confrontaron con colectivas feministas como ADAX Digitales.

Los diputados panistas, Guillermo Vega Guerrero y Enrique Antonio Correa Sada votaron en contra, mientras que el morenista Homero Barrera votó a favor de la propuesta que buscaba armonizar la legislación local a la jurisprudencia de la SCJN.

Al respecto la fundadora de ADAX Digitales, Mayra Alejandra Dávila Alvarado señaló al Congreso Local de realizar una sesión "ilegal", pues recordó que existe un amparo vigente que declara inconstitucional la penalización del aborto en Querétaro.

“Hoy a 567 días después, el PAN convoca a una sesión donde se pretende votar un dictamen a medias, que no fue propuesto por esta asociación y que no responde a las exigencias históricas del movimiento feminista”.

Finalmente, los legisladores panistas huyeron del Congreso, luego de sostener carteles a favor de la vida y con el logotipo del PAN.