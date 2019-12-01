Rechaza Barragán subsidio para morebús y teleféricos que deja fuera a los transportistas

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre 2026.- Luego de que la mayoría legislativa votara a favor de un subsidio para la operación del morebús y los teleféricos de Morelia y Uruapan, el diputado Juan Carlos Barragán cuestionó que se comprometan recursos públicos sin garantizar condiciones equitativas para todo el sector transportista.

Barragán señaló que mejorar la movilidad es una necesidad para Michoacán, pero advirtió que no es justo que se priorice el financiamiento de determinados sistemas mientras se deja de lado a miles de transportistas que diariamente prestan el servicio y conectan a las familias con sus centros de trabajo, escuelas y hogares.

El legislador recordó que estos proyectos fueron presentados como alternativas capaces de sostener su operación, por lo que consideró necesario transparentar las razones por las que ahora requieren respaldo financiero y explicar con claridad cuánto costará a las y los michoacanos mantenerlos en funcionamiento.

“No estamos en contra de mejorar la movilidad; estamos en contra de que se tomen decisiones sin escuchar a todo el sector y de que se comprometan recursos públicos sin explicar con claridad sus costos y beneficios”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la propuesta presentada por las y los transportistas merecía ser escuchada y analizada, pues cualquier política de movilidad debe construirse mediante el diálogo, la transparencia y la participación de quienes conocen las necesidades cotidianas del servicio.

“La movilidad de Michoacán no puede tener pasajeros de primera y transportistas de segunda. Las decisiones deben beneficiar a la gente y escuchar a todos los sectores, no dejar a nadie fuera”, concluyó.