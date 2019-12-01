Recaudan corredores con causa de Querétaro más de 780 mil pesos; beneficiarán a tres proyectos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 15:50:47

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2025.- Claudia Villa Peña, integrante de la Fundación Merced, afirmó que de los corredores con causa lograron recaudar una bolsa de 787 mil 458 pesos que se distribuirán para la realización de tres proyectos de igual número de asociaciones.

“Va destinado para diferentes causas sociales, en esta ocasión se destinará para el desarrollo integral de niñas y niños; fueron tres proyectos seleccionados a través de un proceso, son tres instituciones de Asociaciones Civiles que trabajan en pro de las niñas y niños”.

Recordó que fueron 734 los corredores con causa que se aplicaran para tres proyectos; uno beneficiará a niñas y niños de Jalpan en la Sierra Gorda que busca promover la educación con calidad.

“Otro proyecto busca ofrecer habilidades tecnológicas de niñas y niños y el tercero es otro proyecto que va dirigido a la adquisición de habilidades lectoras y de comprensión en personas con síndrome de Down en niños y adultos”.

“Esta bolsa para las instituciones de asistencia civil será dividida en gastos de operación y de las fundaciones participantes”.

Reconoció la participación de la ciudadanía a través de la filantropía con la participación social en estas causas porque habla bien de la gente y del Consejo de Participación temático del Querétaro Maratón en las iniciativas sociales.

Llamó a la población a seguirse sumando a este tipo de iniciativas porque hay muchas formas de ayudar a las causas sociales y esto a veces, aunque sea un poco de cada persona contribuye a un cambio social.

“Tuvimos mucha participación incluso después de haber cerrado las inscripciones pues algunos de ellos no corrieron sino que solo desearon sumarse a la iniciativa”.