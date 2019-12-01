Reaparece López Obrador denuncia daño "emocional, biológico, social y moral" tras polémica por recibir efectivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:12:18

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- Pío López Obrador, pidió “justicia” por el “daño moral” que le causó la difusión en 2020 de unos videos “alterados“, donde supuestamente aparece recibe dinero.

Cabe recordar que la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió “la inexistencia de infracción electoral, respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020″, en los que presuntamente aparece el hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta oficial de X, López Obrador dijo que tras un “procedimiento exhaustivo” que duró cinco años, la autoridad electoral concluyó que “no existió infracción administrativa y mucho menos delito”.

De igual forma, agregó que las pruebas periciales de la Fiscalía “confirmaron que los videos fueron alterados”, por lo que la única “prueba” presentada en su contra “no solo fue manipulada, sino que además fue obtenida de manera ilícita”.

Las declaraciones del operador político son en referencia a un video divulgado por el sitio Latinus en agosto de 2020, en el que se le veía recibiendo dinero por parte de David León Romero, quien ha sido político del Partido Verde Ecologista de México, actual aliado del Gobierno.

Asimismo, el hermano del expresidente López Obrador (2018-2024) señaló que la resolución del INE confirma que “se trató de un vil montaje mediático”, además de que “la descontextualización maliciosa” afectó su “integridad, honorabilidad y dignidad”, así como la de sus seres queridos.

En ese sentido, manifestó que “el daño emocional, biológico, social y moral” causado a él y a su familia no podrá ser reparado “con disculpa pública alguna”.