Reanudan labores en la empresa KMEX del Parque Industrial Querétaro tras paro y diálogo con sindicato

Querétaro, Querétaro, a 4 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, informó que ya se reanudaron las labores en la empresa KMEX del Parque Industrial Querétaro, donde el día de ayer empleados realizaron un paro de labores y se manifestaron al exterior, y se retiraron del lugar cuando se realizó una mesa de diálogo con el presidente de la empresa y la organización sindical.

“En este momento se encuentra desahogando un proceso jurisdiccional entre dos grupos sindicales, lo que llevó a la molestia de los trabajadores debido a que no han podido hacer su revisión contractual, ante el estatus que aun prevalece”, dijo.

Confirmó que será mañana jueves cuando se lleve a cabo la mesa de diálogo, donde se revisarán las peticiones y demandas de los trabajadores, así como la disposición de la empresa para atenderlas, entre tanto se resuelve el procedimiento jurisdiccional.

Aseguró que no existe un emplazamiento de huelga existente, dijo que si fue emplazada la empresa, pero que fue desechada por el juzgado laboral de competencia federal, debido a la función que realiza la empresa.

Explicó que la empresa cuenta con 300 empleados y se dedica al ramo automotriz, además, enfatizó que se llega a hacer mal uso de los símbolos de huelga como la bandera rojinegra, y descartó las denuncias de acoso sexual y acoso laboral.

