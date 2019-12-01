Realizarán tres marchas mañana en la capital queretana: Eric Gudiño

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 20:06:43

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó que este sábado se tienen contempladas al menos tres marchas en la ciudad de Querétaro, por lo que se activarán protocolos de acompañamiento por parte de las autoridades estatales.

Detalló que una de las concentraciones iniciará a las 9:00 horas en plaza de Armas, otra más a las 11:00 horas en la zona de Los Arcos y una tercera está prevista a las 16:00 horas en el jardín Vicente Guerrero, todas en el Centro Histórico de la capital.

“Aplicaremos los protocolos que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Político, que es el acercamiento con todas y cada una de las marchas, estarán acompañados por concertadores y personal de Protección Civil estatal”, dijo.

Señaló que se pidió el respaldo del municipio de Querétaro para reforzar la presencia de concertadores que coadyuven con las labores preventivas.

Pese a la magnitud de las movilizaciones, descartó un operativo de resguardo en edificios históricos o monumentos como el Palacio de Gobierno.