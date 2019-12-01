Realizarán la primera mega jornada de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos del año en la capital queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 18:05:09

Querétaro, Querétaro, a 20 de marzo de 2026.- Electrodomésticos, línea blanca, equipos de cómputo, televisores, pantallas, celulares y cualquier aparato que funcione con electricidad, incluso aquellos considerados obsoletos son algunos de los aparatos que la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro podrá llevar a la primera mega jornada de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos del año, anunció Andrea Cota, coordinadora de Evaluación y Análisis de la dependencia municipal.

Explicó que esta acción se realizará este sábado en el Parque Venustiano Carranza, ubicado en Boulevard de la Nación número 48, conocido popularmente como Parque del Hoyo.

Recordó que durante la jornada se recibirán electrodomésticos, computadoras, celulares, cables, audífonos y otros aparatos en desuso, con el objetivo de darles un manejo adecuado y evitar que se conviertan en contaminantes.

“Estos residuos contienen metales pesados que pueden ser tóxicos si terminan en calles, drenes o rellenos sanitarios. Queremos crear conciencia en la población sobre su disposición responsable”.

Señalo que la a jornada se realizará en un horario de 9:00 a 15:00 horas y, como incentivo, las personas que participen recibirán una planta del vivero municipal.

Aseveró que el municipio trabaja en alianza con las empresas queretanas Ecoindustrial y Circulartec, que cuentan con permisos en regla y garantizan que los residuos tengan un segundo uso, en línea con los principios de la economía circular.

Refirió que, en 2025, estas jornadas lograron recolectar entre 50 y 60 toneladas de residuos electrónicos y se entregaron alrededor de 500 a 600 plantas por evento por lo que para este año, la meta es mantener e incrementar la participación ciudadana, aprovechando espacios céntricos que permitan llegar a más población.

“Queremos que la gente tenga la certeza de que los residuos serán manejados de forma segura y que, además, contribuimos a disminuir la huella de carbono al trabajar con empresas locales”,

Querétaro refuerza jornadas de reciclaje electrónico y habilita puntos de acopio permanentes

La Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro anunció que este año se realizarán entre cinco y seis jornadas de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, con la meta de superar la cifra alcanzada en 2025.

Reconoció que, pese a las campañas, aún se detectan residuos electrónicos y muebles abandonados en la vía pública y en terrenos baldíos.

“Desafortunadamente, por desconocimiento, algunas personas mezclan estos residuos con la basura doméstica. Por eso seguimos impulsando estas jornadas y trabajamos con la Secretaría de Medio Ambiente en campañas de educación”.