Realizarán descuentos en septiembre por el mes de testamento: Segob Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto 2025.- Para la campaña “Septiembre, mes del testamento”, el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro brindará a los interesados en emitir este documento un apoyo económico para reducir los costos y que pueda quedar en un precio aproximado de tres mil pesos, así lo dio conocer el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

Mencionó que actualmente el costo del testamento en las notarías varía entre los seis mil y los ocho mil pesos, por lo que este apoyo reducirá de manera significativa el gasto que lo realicen aquellos que busquen dar certeza jurídica para el futuro de sus bienes y la tranquilidad de aquellos a quienes los heredarán.

“Puedo adelantar un poquito que más o menos los testamentos están entre ocho mil, siete mil pesos y la idea es que más o menos queden en tres mil para poder ayudar a las personas que quieran actualizar su testamento”, dijo.

Aclaró que, el gobernador Mauricio Kuri González, hará el anuncio oficial de esta campaña, que tendrá validez durante todo el mes de septiembre en todas las notarías de la entidad.

“A partir del primero de septiembre, será el gobernador quien anuncie ya en su momento los detalles de este tema pero estamos trabajando con ellos”.