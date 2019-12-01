Realizara Mauricio Kuri gira de trabajo en Nueva York 

Realizara Mauricio Kuri gira de trabajo en Nueva York 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 18:23:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó que realizará una gira de trabajo de dos días por Nueva York, Estados Unidos, para atracción de inversiones y empresas a la entidad.

“El día de hoy salgo a un viaje y regreso el sábado para poder traer más empresas”.

Explicó que tendrá algunas reuniones para ver temas medioambientales y con algunas empresas del sector de la tecnología, con la finalidad de traer inversión.

“Es a Nueva York nos vamos a reunir con algunas personas para ver temas medio ambientales y con algunas empresas y empezar a volver a picar piedra porque es muy importante no dejar de seguir atrayendo inversión, es dos días”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dictan condena de 30 años de prisión a Sergio “V”: enfermero que abuso sexualmente de dos adultas mayores en Sonora
Ultiman a tiros a un individuo en Zacán, Michoacán 
Detienen a Pablo “N”, policía municipal señalado por el asesinato de una familia en Jalisco; suman cuatro elementos detenidos por el caso
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Más información de la categoria
Formaliza SSP Michoacán nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Comentarios