Realizara Mauricio Kuri gira de trabajo en Nueva York 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 18:23:30

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó que realizará una gira de trabajo de dos días por Nueva York, Estados Unidos, para atracción de inversiones y empresas a la entidad.

“El día de hoy salgo a un viaje y regreso el sábado para poder traer más empresas”.

Explicó que tendrá algunas reuniones para ver temas medioambientales y con algunas empresas del sector de la tecnología, con la finalidad de traer inversión.

“Es a Nueva York nos vamos a reunir con algunas personas para ver temas medio ambientales y con algunas empresas y empezar a volver a picar piedra porque es muy importante no dejar de seguir atrayendo inversión, es dos días”.