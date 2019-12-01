Realizará la Secretaría de Servicios Públicos de Corregidora la recolección de árboles navideños del 12 de enero al 8 de febrero

Corregidora, Querétaro, a 6 de enero de 2026.- Con el objetivo de apoyar a la ciudadanía en la disposición adecuada de los árboles naturales adquiridos para adornar sus hogares durante la temporada navideña, el municipio de Corregidora, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, dio a conocer que del 12 de enero al 08 de febrero de 2026 realizará la campaña de recolección en distintos puntos de la demarcación, informó, Carlos Jiménez, secretario de Servicios Públicos del municipio de Corregidora.

Los centros de acopio estarán ubicados en las oficinas de las delegaciones de La Negreta, Santa Bárbara, Candiles, La Cueva y San José de los Olvera, así como en las oficinas de la Asociación de Colonos de Tejeda, Huertas del Carmen, Pueblo Nuevo, Vista Real, San Mateo, San Jerónimo y Santa Fe.

“Invitamos a las y los ciudadanos que hayan adornado su casa esta Navidad con un árbol natural a llevarlo a nuestros centros de acopio, con el objetivo de garantizar su correcto destino, ya que, al triturarlo, el mulch puede utilizarse para otros fines”.

Refirió que la colecta se realizará todos los días y los árboles serán almacenados en el Vivero Municipal, donde personal del área de Parques y Jardines se encargará de la trituración de los troncos para la elaboración de mulch o viruta, material que se utiliza para composta orgánica y para ornamentar jardineras, por ejemplo, como adorno en panteones durante el Día de Muertos, así como en la creación de ornamentos con troncos completos para el tradicional nacimiento del Jardín Principal de El Pueblito.

“Durante la campaña del año pasado se recolectaron 225 árboles naturales de Navidad, lo que refleja una respuesta positiva por parte de la ciudadanía”.