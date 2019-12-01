Realizan primera reunión plenaria de representantes Federales en el estado de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 20:48:50

Querétaro, Querétaro, a 3 de agosto de 2025.- En la capital de Querétaro se llevó a cabo la primera Reunión Plenaria de Representantes Federales en el estado, la cual estuvo encabezada y coordinada por los representantes de la Secretaría de Gobernación y la Delegación del Bienestar, Samuel Mena Stadelmann y Mauricio Hernández Núñez, respectivamente.

Ambos replicaron el mensaje del proyecto de nación del Gobierno de México, que encabeza la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.

El evento tuvo una participación de 52 representantes federales del gabinete formal y ampliado del Gobierno de México, en el cual se ratificó la excelente relación institucional que mantiene la presidenta de México con el Poder Ejecutivo de Querétaro, así como con los gobiernos municipales.

Durante el evento, se resaltó la cooperación de las dependencias federales para coadyuvar en la solución de las diferentes problemáticas que surgen en la entidad y el apoyo institucional a los proyectos que impulsa el Gobierno de México en Querétaro.