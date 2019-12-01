Realizan la Convención Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán; afirman que inicia una nueva etapa política para el partido en la entidad

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- En el marco de la Convención Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, la dirigencia y militancia se reunieron para marcar el inicio de una nueva etapa política para el partido en la entidad. Durante el encuentro, se destacó que la jornada no se trató de un trámite interno, sino de un momento definitorio para el rumbo del movimiento, que busca consolidarse como una alternativa política con organización, estructura y liderazgo en el estado.

En su mensaje, el dirigente estatal, Víctor Manríquez González, agradeció el respaldo de la dirigencia nacional, encabezada por Dante Delgado, así como del coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, subrayando que su acompañamiento refleja la unidad del proyecto a nivel nacional. Asimismo, reconoció el trabajo de liderazgos históricos y actuales, además de la participación de delegadas, delegados y representantes municipales que han contribuido al crecimiento del partido en el territorio michoacano.

Durante la convención, se resaltó que el partido cuenta actualmente con presencia territorial consolidada, con diez gobiernos municipales, una bancada en el Congreso del Estado y estructuras distritales activas. Se subrayó que estos avances son resultado de una etapa de organización, planeación y trabajo en campo, con la finalidad de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y fortalecer la confianza en el proyecto político.

Finalmente, el dirigente estatal afirmó que inicia una nueva etapa para Movimiento Ciudadano en Michoacán, enfocada en el crecimiento, la formación de liderazgos y la consolidación de una política basada en la ética, la congruencia y los resultados. Señaló que el objetivo es continuar sumando voluntades, fortalecer la estructura territorial y demostrar que es posible hacer política con responsabilidad, alejados de la confrontación y centrados en las soluciones para la población.