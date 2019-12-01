Realizan la conferencia vivencial “Equipos sanos y altamente efectivos” para Consejerías electorales del Consejo General, titulares de órganos operativos e integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del IEEQ

Realizan la conferencia vivencial “Equipos sanos y altamente efectivos” para Consejerías electorales del Consejo General, titulares de órganos operativos e integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del IEEQ
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 16:51:12
Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- Consejerías electorales del Consejo General, titulares de órganos operativos e integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) participaron en la conferencia vivencial “Equipos sanos y altamente efectivos”. 

La actividad convocada por la Comisión de Seguimiento al SPEN tuvo como objetivo fortalecer las competencias de liderazgo del personal, mediante el desarrollo de la inteligencia emocional, a fin de potenciar el desempeño, la cohesión y la motivación de equipos altamente efectivos. 

La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que la capacitación es parte fundamental de las actividades del Instituto, ya que contribuye al cumplimiento de sus fines y permite formar equipos de trabajo en los que prevalece la confianza, el respeto, la solidaridad, la empatía y la comunicación.

De igual manera, la presidenta de la Comisión de Seguimiento al SPEN, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, señaló que la conferencia vivencial da continuidad a una serie de actividades iniciadas en 2025, con el propósito de fortalecer el desarrollo profesional y el autocuidado de quienes trabajan en el IEEQ.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes dijo que la formación ha sido una constante en el organismo electoral, ya que aporta herramientas al funcionariado para el desempeño de su labor con eficiencia y en un entorno sano. 

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno entregó un reconocimiento a la conferencista Gabriela María Rodas Briseño y agradeció la colaboración del funcionariado del Instituto.

