Realizan jornada de reclutamiento laboral para personas con discapacidad en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de abrir espacios laborales y ofrecer mejores oportunidades para las personas con discapacidad, autoridades del Sistema Estatal DIF en colaboración con la empresa Walmart, organizaron una Jornada de Reclutamiento que se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro.
Para el SEDIF es prioridad acompañar a las personas vinculándolas a un empleo formal y garantizando su derecho al trabajo sin ninguna discriminación, por ello se ofrecen vacantes disponibles para pacientes con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.
Esta jornada se realizará todos los jueves del mes de septiembre de 10:00 a 14:00 horas, los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del CRIQ.