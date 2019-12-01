Realizan jornada de reclutamiento laboral para personas con discapacidad en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 16:38:04

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de abrir espacios laborales y ofrecer mejores oportunidades para las personas con discapacidad, autoridades del Sistema Estatal DIF en colaboración con la empresa Walmart, organizaron una Jornada de Reclutamiento que se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro.

Para el SEDIF es prioridad acompañar a las personas vinculándolas a un empleo formal y garantizando su derecho al trabajo sin ninguna discriminación, por ello se ofrecen vacantes disponibles para pacientes con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.

Esta jornada se realizará todos los jueves del mes de septiembre de 10:00 a 14:00 horas, los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del CRIQ.