Realizan jornada de reclutamiento laboral para personas con discapacidad en Querétaro

Realizan jornada de reclutamiento laboral para personas con discapacidad en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 16:38:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de abrir espacios laborales y ofrecer mejores oportunidades para las personas con discapacidad, autoridades del Sistema Estatal DIF en colaboración con la empresa Walmart, organizaron una Jornada de Reclutamiento que se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro.

Para el SEDIF es prioridad acompañar a las personas vinculándolas a un empleo formal y garantizando su derecho al trabajo sin ninguna discriminación, por ello se ofrecen vacantes disponibles para pacientes con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva. 

Esta jornada se realizará todos los jueves del mes de septiembre de 10:00 a 14:00 horas, los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del CRIQ. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Vuelca camión repartidor de Gas LP en Morelia, Michoacán; nunca hubo riesgo a la población: PC
Hallan a dos mujeres inhumadas clandestinamente en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Comentarios