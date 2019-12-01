Persecución y tiroteo con asaltantes de caminos deja un policía municipal muerto en la carretera Morelia - Quiroga, en Michoacán; atacantes escaparon

Lagunillas, Mich., a 21 de abril de 2026.— Una persecución derivada del robo violento de un camión de carga terminó en tragedia la noche del lunes, cuando un elemento de la Policía Municipal de Lagunillas fue asesinado durante una agresión armada en el municipio de Tzintzuntzan.

De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las 22:46 del lunes se activó una alerta a través de grupos de seguridad, en la que el subdirector de la Guardia Civil Municipal de Lagunillas solicitó apoyo urgente en la zona conocida como Puerto del Tigre, sobre la carretera Morelia–Quiroga. En ese punto, elementos policiales mantenían una persecución contra los ocupantes de una camioneta presuntamente implicada en el robo de un tráiler, cuyos tripulantes comenzaron a disparar contra las patrullas.

Información recabada posteriormente indica que los agresores habían despojado con lujo de violencia a un chofer de un camión tipo torton, huyendo con dirección a la carretera Lagunillas–El Correo y posteriormente hacia la vialidad Morelia–Quiroga. En respuesta, agentes municipales desplegaron un operativo de búsqueda que los condujo hasta la comunidad de Puerto El Tigre, en territorio de Tzintzuntzan.

En el lugar, los oficiales localizaron el camión robado abandonado sobre un camino que conecta con la población de Sanambo. Sin embargo, al aproximarse a la unidad, fueron sorprendidos por un sujeto armado con fusil, quien abrió fuego contra los policías. Durante la agresión, el oficial Raúl Guadalupe M. perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

Tras el ataque, el agresor logró darse a la fuga hacia una zona serrana, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en la región. Minutos después, corporaciones de seguridad adicionales arribaron para resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.

Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. El camión robado fue asegurado como parte de la investigación.

Hasta el momento, no se reportan detenidos por estos hechos, que evidencian nuevamente el nivel de violencia al que se enfrentan las corporaciones municipales en la región lacustre de Michoacán.