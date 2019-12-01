Localizan con vida a Yolett Guadalupe en Ciudad Juárez; detienen a joven que la acompañaba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:19:12

Ciudad Juárez, Chihuahua, 21 de abril del 2026.- Autoridades informaron la localización con vida de Yolett Guadalupe, una adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida tras salir de su escuela en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los reportes, la menor fue vista por última vez hace cuatro días al salir de la Secundaria Estatal Uno.

Ante la falta de avances en su búsqueda, su madre realizó diversas protestas, incluyendo bloqueos en vialidades y en el Puente Internacional Paso del Norte, para exigir la intervención de las autoridades.

Tras estas acciones, se reforzaron los operativos de búsqueda y se utilizaron herramientas tecnológicas, como el sistema de reconocimiento facial en cámaras de videovigilancia del centro de la ciudad, lo que permitió ubicar a la menor.

Según la información oficial, Yolett fue encontrada caminando en la zona centro en compañía de un joven de 18 años de edad, quien fue detenido en el lugar.

La adolescente ya se encuentra con su familia y bajo resguardo, mientras que el joven enfrenta un proceso legal para determinar su posible responsabilidad en los hechos.