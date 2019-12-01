Ataque armado en la Mixteca oaxaqueña deja dos muertos y un auto calcinado

Ataque armado en la Mixteca oaxaqueña deja dos muertos y un auto calcinado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:58:08
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San Juan Copala, Oaxaca, 21 de abril del 2026.- Dos integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) fueron asesinados la mañana del 20 de abril en la región de la Mixteca oaxaqueña, en un ataque en el que también fue incendiado el vehículo en el que viajaban.

Las víctimas fueron identificadas como Ismael López Ramírez y Joel Martínez Hernández. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:50 horas en el paraje Loma del Águila, en la localidad de Concepción Zarrizal, municipio de San Juan Copala.

Según la información difundida por el propio movimiento, ambos hombres fueron interceptados por un grupo armado que los atacó y posteriormente incendió la unidad en la que se trasladaban.

En un comunicado, el MULTI calificó el hecho como un acto de violencia extrema y señaló como presuntos responsables a un grupo armado que, aseguran, opera en la zona.

La organización también sostuvo que este tipo de agresiones no son aisladas y las vinculó con conflictos en la región, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. Autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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