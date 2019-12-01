Servicio social: solicitan apoyo para identificar a Hombre localizado sin vida en Cuamio, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:16:16

Morelia, Michoacán, a 21 de abril 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre localizado sin vida el 4 de junio de 2018, en la calle José María Morelos, frente al número 58 de la localidad de Cuamio, a unos metros de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura del kilómetro 42.

La víctima corresponde a un hombre de entre 30 y 40 años de edad, de aproximadamente 1.68 metros de estatura y complexión mediana. Presenta tez morena, cabello corto color negro, nariz de base ancha, barba y bigote en crecimiento, ojos color café, cejas semipobladas, arqueadas y separadas, así como boca mediana con labios gruesos y orejas ovaladas con lóbulos adheridos.

Señas particulares:

Tatuaje en antebrazo izquierdo con las letras “R S” y un corazón atravesado por una flecha; uno más en el antebrazo izquierdo con la palabra “AMOR”, las letras “J” y “E”, y la palabra “PAZ”; así como otro en la clavícula izquierda con la letra “J” y una cruz.

Vestimenta al momento del hallazgo: playera deportiva de botones color azul claro con la leyenda “N Carolina” al frente; bermuda de mezclilla azul y bóxer blanco con elástico verde.

La FGE exhorta a la población a proporcionar cualquier información que permita su identificación, comunicándose a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso al teléfono 443 299 6701.