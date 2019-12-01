Realizan en el Congreso del Estado de Querétaro el Foro “Autismo: Una Perspectiva Real”

Realizan en el Congreso del Estado de Querétaro el Foro “Autismo: Una Perspectiva Real”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 20:09:16
Querétaro, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el análisis legislativo y avanzar en la construcción de una iniciativa con enfoque de derechos humanos, se realizó en el Congreso del Estado el Foro “Autismo: Una Perspectiva Real”, un espacio de diálogo incluyente que reunió a personas que viven dentro del espectro autista, familias, cuidadores y especialistas.

Durante el foro, las y los participantes compartieron experiencias, retos y propuestas relacionadas con el diagnóstico oportuno, la educación inclusiva, la atención integral, la vida independiente y la necesidad de generar políticas públicas incluyentes, que respondan a la realidad que enfrentan diariamente las personas con autismo y sus familias.

Las diputadas Ginna Guzmán y Perla Flores destacaron que este ejercicio de escucha forma parte del compromiso de legislar desde la realidad social y no únicamente desde el ámbito técnico, reconociendo que el autismo debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión y corresponsabilidad institucional.

Señalaron que desde el inicio de la gestión se ha trabajado de manera coordinada con especialistas, familias y dependencias estatales en áreas como educación, trabajo, transporte y salud, con el propósito de construir una propuesta de ley útil, viable y con impacto real.

El foro permitió fortalecer el intercambio de ideas, identificar áreas de oportunidad y reafirmar la importancia de seguir escuchando a quienes viven el espectro autista desde distintas perspectivas, como base para una legislación incluyente y de largo plazo.

Se reiteró el compromiso de continuar abriendo espacios de participación ciudadana que contribuyan a garantizar los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas con autismo, sus familias y cuidadores en el estado de Querétaro.

Noventa Grados
