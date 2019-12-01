Realizan el “Paseo Dominical” en el 17/o Batallón de Infantería en Zamora, Michoacán 

Realizan el “Paseo Dominical” en el 17/o Batallón de Infantería en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 17:20:58
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Zamora, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Como parte del Acercamiento Social que la Defensa lleva a cabo, este domingo la 21/a. Zona Militar, organizó un Paseo Dominical en las instalaciones del 17/o. Batallón de Infantería en Zamora Michoacán.

Sobre el particular se informó que en dicho evento los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer más de las actividades que realiza el personal militar,  todo esto con el fin de crear un vínculo de confianza con la población michoacana.

Es así que familias de esta ciudad y sus alrededores tuvieron la oportunidad de convivir con los militares y sus actividades.

Este tipo de actividades se vienen realizando desde hace años y han servido para que la sociedad en general tenga acercamiento con las Fuerzas Armadas.

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