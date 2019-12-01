Realizan con éxito la Feria de Adopción "Huella Solidaria FGE" en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 22:22:19

Morelia, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- Los Jardines de CECONEXPO, en Morelia, fueron sede este domingo de la Feria de Adopción “Huella Solidaria FGE”, un evento organizado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en conjunto con asociaciones civiles y colectivos animalistas, con el objetivo de promover la adopción responsable y la denuncia del maltrato animal.

Durante la jornada, familias conocieron a más de 30 perros y gatos rescatados de situaciones de abandono, además de participar en actividades comunitarias como talleres infantiles, kermés, vacunación antirrábica gratuita y una colecta solidaria en apoyo al caso Galeana.

El Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Gerardo Herrera Pérez, destacó la importancia del trabajo conjunto entre sociedad e instituciones. “Es un trabajo coordinado y transversal, donde sociedad civil e instituciones generamos espacios públicos y gratuitos en pro del cuidado de los animales… hoy están listos para integrarse a un hogar donde reciban amor, cuidado y respeto, que es lo que merecen”, señaló.

Por su parte, Gerardo Rodrigo Jiménez Gutiérrez, titular de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la FGE, informó que varios ejemplares fueron rescatados de un inmueble del Centro Histórico donde vivían en condiciones de hacinamiento. “Se encontraban en una situación de evidente maltrato animal… hoy estos animales están listos para una nueva oportunidad”, explicó.

El funcionario también subrayó la importancia de denunciar, al recordar que “hoy una denuncia puede realizarse desde el propio móvil… Denunciar es un acto de responsabilidad social”.

La participación ciudadana fue clave durante la feria. Carmen Moreno, una de las adoptantes, compartió: “Es darle una oportunidad a estos perritos de refugio… adoptar también llena un espacio en el corazón”. Desde los colectivos, Luisa Estela Quijano Rabel, del colectivo Dar Amor, resaltó que “el cambio ha sido para bien”, gracias a la coordinación interinstitucional.

Finalmente, asistentes coincidieron en que la participación de la Fiscalía representa un avance en la protección animal. “Es un espacio humano, donde hoy sí sabemos a dónde acudir. El trabajo que se está haciendo es robusto y cercano”, expresó Amy Theran.

La feria concluyó con adopciones concretadas y el llamado a asumir el bienestar animal como una responsabilidad compartida entre sociedad y autoridades.