Realizan 9° Cruzada por la Inclusión en Morelia

Realizan 9° Cruzada por la Inclusión en Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:59:16
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Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- Este día se llevó a cabo la 9° Cruzada por la Inclusión en el marco del Día Estatal Contra la Discriminación, con actividades en la Plaza Valladolid, actividad que busca concientizar a la población para prevenir el fenómeno de la exclusión, así como acercar a la ciudadanía a los procesos sancionadores que existentes en la entidad.

En la inauguración del evento, Nohemí Hinojosa Castillejo, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán (Coepredv), señaló que esta es una institución que escucha, recibe quejas y denuncias, pero que también acompaña a las víctimas e investiga para llegar a una posible sanción conforme a la normativa estatal.

Asimismo, apuntó que el Coepredv reportó que más del 91% de las controversias atendidas han sido resueltas, por lo cual invitó a quienes han vivido un hecho de discriminación se puedan acercar al organismo para buscar una solución, de la misma manera que lo han hecho otros ciudadanos.

La funcionaria estatal enfatizó que es fundamental comprender que la diversidad no es un problema que deba tolerarse, sino una parte fundamental de lo que somos como sociedad y que no debe ser relegado, además, subrayó que la igualdad no significa que todas las personas sean idénticas, sino que todas tienen el mismo valor y merecen las mismas oportunidades para ejercer sus derechos.

El evento llevado a cabo en la Plaza Valladolid cuenta con stands de distintas dependencias de gobierno estatal y federal, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y distintos colectivos ciudadanos, en los que se ofrece información y diversas actividades didácticas. Actividades que estarán hasta las cinco de la tarde de este miércoles.

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