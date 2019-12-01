Realizan 292 cirugías de cataratas en mega jornada en el IMSS Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- Como parte de la estrategia 2-30-100 para reducir tiempos de espera, incrementar la productividad y fortalecer la atención en Medicina Familiar y diversas especialidades, la Unidad de Atención Ambulatoria (UMAA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro fue sede de la mega jornada de cataratas, en la que se realizaron 292 cirugías a derechohabientes, en su mayoría personas adultas mayores con este padecimiento.



La catarata es la opacidad total o parcial del cristalino que disminuye la visión de las personas; en este tipo de intervenciones se coloca un implante de lente intraocular que mejora significativamente la capacidad de ver.



Al tratarse de un procedimiento ambulatorio y de mínima invasión, las personas acudieron a la unidad para la medición de sus implantes oculares, ingresaron a cirugía para la remoción del cristalino opaco y la colocación del lente y horas después recibieron el alta médica para continuar su recuperación en casa y se reintegraron más rápido a sus actividades cotidianas.



Román Salazar Ábrego, derechohabiente beneficiado durante la jornada, reconoció la atención del personal del IMSS, pues gracias a la intervención recuperó la visión que había perdido a causa de la catarata.



“Les agradezco porque el proceso fue rápido y muy bien organizado. Es fundamental para las personas adultas como yo, ya que muchas veces no acudimos al oftalmólogo pero aquí nos detectan a tiempo la enfermedad y tenemos la ventaja de recuperar la vista”, dijo.