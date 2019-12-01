Realizados en 9 meses más de un millón de trámites de refrendo vehicular: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Durante el pasado mes de septiembre, la Secretaría de Administración y Finanzas, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró ingresos por 107 millones 191 mil 755 pesos por atención y cobro de trámites vehiculares, monto que forma parte de los dos mil 189 millones 738 mil 283 pesos, que por dicho concepto se han realizado pagos en los primeros nueve meses del año.

El tesorero estatal, Luis Navarro, dio a conocer lo anterior al destacar que tales resultados se han obtenido gracias a la confianza de la ciudadanía en la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al fortalecimiento de la cultura del orden y la regularización en la documentación oficial, como es el caso de refrendos, dotación de placas, altas, bajas, validaciones y licencias de conducir, entre otros rubros vehiculares.

Informó que el principal concepto por ingresos vehiculares es el pago de derechos por refrendo, de manera que desde el inicio del ejercicio, en enero del presente año al cierre del pasado mes de septiembre, la dependencia estatal logró una recaudación de mil 469 millones 76 mil 243 pesos.

Atendió un millón 245 mil trámites, de los que 59 por ciento fueron en línea y 41 por ciento en ventanilla,

Luis Navarro admitió que nunca antes en la historia de Michoacán, la ciudadanía había respondido con tanto compromiso y responsabilidad como hoy en la atención oportuna de sus trámites vehiculares, tendencia que sin duda se seguirá incrementando por el interés colectivo de mantenerse al corriente en el pago de esa clase de derechos, cuyos recursos se traducen en progreso real a favor de la entidad y sus habitantes.