Realiza recorrido la alcaldesa de Pinal de Amoles en la construcción de andadores peatonales en La Cañada y Tejamanil

Realiza recorrido la alcaldesa de Pinal de Amoles en la construcción de andadores peatonales en La Cañada y Tejamanil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:17:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pinal de Amoles, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, realizó un recorrido de inspección en la construcción de andadores peatonales en la Cañada, así como en Tejamanil.

“El objetivo principal de estas acciones es garantizar la seguridad de las personas adultas mayores y de la población en general que transita diariamente por estos caminos, ofreciendo un espacio digno y seguro para el desplazamiento peatonal”.

Con estas obras, dijo, el Gobierno municipal reafirma su compromiso de trabajar en proyectos que fortalezcan la infraestructura comunitaria y que contribuyan a la calidad de vida y tranquilidad de las familias de Pinal de Amoles.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Pátzcuaro, Michoacán: Ejército y Guardia Civil aseguran camioneta abandonada con 1 kilo de estupefaciente
Jóvenes en shock, honran a víctimas tras ataque en la localidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato
Presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su vecina, es vinculado a proceso en Uruapan, Michoacán
Fallece persona en situación de calle en Oaxaca; le habrían negado traslado al hospital
Más información de la categoria
Jóvenes en shock, honran a víctimas tras ataque en la localidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato
Canal Chapultepec, prioridad para el rescate del lago de Pátzcuaro en 2026: Secma 
“Vemos con buenos ojos que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, le esté dando seriedad a que México regrese a Ferias para mejorar la imagen del país en el extranjero
Aumenta a 17 cifra de muertos por tormenta invernal en EEUU
Comentarios