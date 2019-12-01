Realiza recorrido la alcaldesa de Pinal de Amoles en la construcción de andadores peatonales en La Cañada y Tejamanil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:17:40

Pinal de Amoles, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, realizó un recorrido de inspección en la construcción de andadores peatonales en la Cañada, así como en Tejamanil.

“El objetivo principal de estas acciones es garantizar la seguridad de las personas adultas mayores y de la población en general que transita diariamente por estos caminos, ofreciendo un espacio digno y seguro para el desplazamiento peatonal”.

Con estas obras, dijo, el Gobierno municipal reafirma su compromiso de trabajar en proyectos que fortalezcan la infraestructura comunitaria y que contribuyan a la calidad de vida y tranquilidad de las familias de Pinal de Amoles.