Muere en un hospital de Zamora, Michoacán, hombre que fue baleado por su esposa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 12:36:56

Zamora, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad, Raúl V. N., de 30 años, hombre que fue baleado por su esposa, perdió la vida.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el martes Raúl fue atacado a balazos por su esposa, Ana Karen C. C, de 31 años en su domicilio de esta localidad.

A consecuencia de la agresión el hombre fue trasladado en estado crítico a un hospital en donde finalmente perdió la vida.

Hechos que siguen su transcurso legal de acuerdo con lo estipulado por la ley.