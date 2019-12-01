Muere en un hospital de Uruapan, Michoacán, taxista que sufrió accidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 12:50:25

Uruapan, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad, Timoteo G., de 65 años de edad, taxista que sufrió un accidente el lunes en la carretera Uruapan-Lombardía, perdió la vida.

Como se recordará el día en mención se registró, sobre la referida vía ida, un choque entre un auto particular y un taxi.

A consecuencia del percance, Timoteo fue trasladado a un hospital en estado delicado de salud.

Fue la noche del martes que pese a los esfuerzos de los galenos, el trabajador del volante perdió la vida.