Realiza Protección Civil Querétaro acciones preventivas ante apertura de compuertas de la Presa Zimapán

Querétaro, Querétaro, 4 de septiembre del 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informa que, como medida preventiva ante la apertura de compuertas de la Presa Zimapán, se han implementado acciones estratégicas de monitoreo, análisis y preparación en comunidades potencialmente vulnerables del municipio de Cadereyta de Montes y zonas colindantes del estado de Hidalgo.

Como parte de estas medidas de prevención se realizaron recorridos en las comunidades de La Mora y Vega de Ramírez, con participación de personal operativo y especialistas en gestión de riesgos de la CEPCQ, acompañados de autoridades locales, para la identificación de riesgos ante el posible incremento del caudal del Río Moctezuma, que podría afectar caminos de acceso y dejar incomunicadas a las comunidades mencionadas.

También se efectuaron estudios de infraestructura, análisis poblacional y evaluación de condiciones de vulnerabilidad, para identificar las zonas susceptibles de afectación directa, el perfil de población en situación de riesgo, así como las capacidades locales para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Adicionalmente, la CEPCQ ha habilitado un centro de operaciones con personal y equipo para la asistencia de emergencias, ubicado en la comunidad de La Mora, desde donde se coordinará y supervisará de manera continua las acciones preventivas, operativas y logísticas, incluyendo el monitoreo del caudal, la comunicación interinstitucional y la atención a la población, el cual permanecerá operado de manera continua y hasta finalizar acciones, asegurando que no exista riesgo alguno para las comunidades cercanas y que se mantenga la integridad de la población en todo momento.

Se contará con el apoyo de personal del Sistema Estatal DIF, de la Secretaría de Salud del Estado, de la Comisión Estatal de Infraestructura y de la Policía Estatal, trabajando de manera coordinada para brindar atención y asistencia a la población, reforzar la vigilancia en zonas vulnerables, evaluar condiciones de salud y movilidad, y garantizar el abastecimiento de insumos básicos.

Asimismo, se ha habilitado un Refugio Temporal, ubicado en la escuela primaria de la comunidad de La Mora, en caso de requerirse evacuación preventiva y para resguardo de población vulnerable. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro reitera su compromiso con la seguridad de las y los queretanos, por lo que invita a la población a mantenerse informadas a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades; y ante cualquier situación de riesgo, comunicarse inmediatamente a la línea única de emergencias 9-1-1.