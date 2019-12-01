Realiza Mauricio Kuri Pase de Revista a corporaciones para seguridad de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- Previo al arranque de la edición 2025 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el gobernador, Mauricio Kuri González, realizó el Pase de Revista de los más de mil 500 elementos de las diferentes corporaciones que participan en las labores preventivas y de atención, mismas que trabajan de forma coordinada con el propósito de garantizan el orden y la tranquilidad durante el desarrollo de las actividades feriales dentro y fuera del recinto.

En la explanada principal del Ecocentro Expositor, donde se tuvo una muestra del estado de fuerza, superior a los 700 elementos de los tres órdenes de gobierno y más de 250 vehículos, el mandatario revisó el despliegue del dispositivo que ya se encuentra listo para operar y que marca el inicio de los diversos operativos y acciones, que tienen como primordial tarea procurar que las y los asistentes disfruten de un momento de esparcimiento sin contratiempos.

“Sí, bueno, como cada año invitamos a los queretanos, a los que nos visitan de fuera, a nuestra Feria Ganadera, es patrimonio de nuestro estado y francamente, tiene muy buenos eventos. Y como ya vieron, viene gente de Salubridad, gente de Protección Civil, del Municipio, del Estado, de Guardia Nacional, de la Fuerza Armada, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, Salubridad, entonces creo que estamos haciendo lo que nos corresponde (…) También ahorita se dio la instrucción de hacer cero tolerancias ante cualquier cosa que pueda poner en riesgo, como que no abran más tarde de lo que se permite, estar revisando alimentos, etcétera”, manifestó.

Durante el acto, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Protección Civil del Estado, Agencia de Movilidad del Estado, Secretaría de Salud, Policía Municipal, Movilidad y Protección Civil de El Marqués; así como Bomberos de Querétaro, Seguridad Privada, Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno, se suman a esta estrategia de coordinación.

En este marco, el Gobernador escuchó de voz de los diversos mandos el reporte del plan operativo, evento al que también asistió el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez; la directora general de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025, Martha Elena Romero Reyes; el Gral. de Bgda. de E.M. José Guillermo Lira Hernández, Comandante de la XVII Zona Militar; y el Fiscal General del Estado, Víctor de Jesús Antonio Hernández.

También estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Eric Gudiño Torres, de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez; de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado; de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel; y el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

La edición 2025 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, se celebrará del 14 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor, el costo de la entrada y el estacionamiento será de 100 pesos; niñas y niños menores de un metro de estatura, adultos mayores y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito. Se implementará un servicio especial de transporte gratuito Qrobus con 30 unidades disponibles, que saldrá desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morín y la Alameda.