Realiza Luis Nava recorrido Aquí Contigo en Huimilpan, Querétaro

Huimilpan, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Como parte de la estrategia Aquí Contigo, Todos a la Calle, el secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, realizó un recorrido por calles de la comunidad de San Pedro en el municipio de Huimilpan, en compañía del presidente municipal, Jairo Morales Martínez, donde escuchóde manera directa las inquietudes y necesidades de las familias de la zona.

Durante la visita, el Secretario dialogó con vecinas y vecinos, quienes se mostraron interesados en compartir sus principales solicitudes, así como agradecidos por la cercanía de las autoridades y la disposición para atender sus planteamientos de manera directa.

“Y como nos lo pidió el gobernador Mauricio Kuri, estamos aquí en San Pedro, en la calle, escuchando a la gente porque estamos Aquí Contigo y en este caso estamos con nuestra querida Chivis en su paletería”, explicó.

Al respecto, la ciudadana Cristina Giselle Morales Morales, indicó que este tipo de ejercicios son positivos porque los funcionarios se acercan a las y los ciudadanos para conocer los diferentes puntos de vista y de esta forma poder brindar soluciones reales.

“Pues sí, (expresé) lo de la universidad, que no quedé y ya me dio más alternativas (…) es una muy buena oportunidad, el estudiar nos ayuda y nos abre muchas puertas (…) escuchan más directamente las quejas, al igual ven y ya es un punto muy a favor”, comentó.

Este ejercicio de contacto directo forma parte de la estrategia Aquí Contigo, encabezada por el gobernador, Mauricio Kuri, que busca fortalecer la atención a la ciudadanía mediante recorridos territoriales que permiten conocer de primera mano las condiciones de las comunidades y dar seguimiento a las acciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

La SEDESOQ continuará impulsando estos recorridos de cercanía en los distintos municipios del estado, como parte de un trabajo permanente para mantener una política social cercana, sensible y enfocada en las necesidades reales de la población.