Realiza la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Méxicana un foro bajo el lema "Por la paridad llegamos y no nos vamos"

Querétaro, Querétaro, a 19 de marzo de 2026.- Con el lema: "Por la paridad llegamos y no nos vamos", integrantes de las colectivas del Comité Ejecutivo Estatal de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, 50+1 Internacional y Coincidir Mujeres se realizó el tercer Foro: "Retos y desafíos para Querétaro, de frente a las exigencias de participación social-Retos legislativos, agendas pendientes en los partidos políticos, compromisos ineludibles y propuestas".

Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, inauguró los trabajos que se realizaron en el recinto legislativo se dijo orgullosa de compartir este espacio con las participantes.

“Expresamos nuestro beneplácito de que la sede del Poder Legislativo de Querétaro sea escenario de este ejercicio de participación ciudadana en temas de actualidad y de suma importancia para abonar a la paridad política y a la igualdad sustantiva en nuestra entidad”.

Explicó que, en este foro, el cual fue moderado por Consuelo Rosillo y Josefina Meza se realizaron un ejercicio de análisis, debate y reflexión en torno a los retos y desafíos que enfrentan en materia legislativa y de participación social, así como en torno a las agendas pendientes en los partidos políticos, los compromisos que consideran ineludibles y algunas propuestas que buscarán impulsar.

Recordó que el 6 de marzo se realizó el primer foro, denominado: "De la democracia paritaria a la democracia sustantiva", en el que se contó con la presencia de panelistas expertas que realizaron planteamientos generales y una ronda de propuestas para lograr que la paridad numérica pueda dar resultados y que la participación de las mujeres en política abone a la paridad sustantiva.

Mientras que, dijo, en el segundo foro, denominado: "Democracia Paritaria: Debate sobre la Reforma Electoral”, participaron tres expertas: Rosario Robles y las magistradas Gabriela Nieto y Ceciia Pérez, cuyos aportes en la materia fueron sustanciales.

El evento contó con la participación de la directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el estado de Querétaro, Sonia Angélica Colín Aboytes; y de la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez; además de Claudia Martínez Torres, del equipo del diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes.