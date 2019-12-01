Realiza Gobierno de Querétaro acciones por derrumbe sobre la Carretera Estatal 100

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 10:27:23
Ezequiel Montes, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) informa que personal de la dependencia atiende el derrumbe que se registró durante la noche del pasado 15 de octubre, en el kilómetro 43+900 de la Carretera Estatal 100, adelante de la localidad de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes perteneciente al estado de Querétaro.

Cabe señalar que ya se había resuelto una caída previa horas antes, sin embargo, el talud volvió a derrumbarse, por lo que la vialidad se cerró a la circulación para garantizar la seguridad de las y los usuarios.

A través de maquinaria pesada, se estima que las labores duren alrededor de una semana, si las condiciones lo permiten.

No obstante, existe circulación alterna a través del camino antiguo, el cual se ubica pasando la localidad de Bernal. Ante esta situación, se invita a la población que circula en la zona a tomar precauciones.

