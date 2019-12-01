Realiza Gobierno de Morelia mega jornada de limpieza en Villas del Pedregal 

Realiza Gobierno de Morelia mega jornada de limpieza en Villas del Pedregal 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 18:29:15
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una mega jornada integral de limpieza en el Fraccionamiento Villas del Pedregal, logrando la recolección de aproximadamente 45 toneladas de basura acumulada en diversos tiraderos.

Estas acciones fueron realizadas a través de la Secretaría de Servicios Públicos, mediante la Dirección de Residuos Sólidos, y en coordinación con la empresa concesionada de recolección “Lázaro Cárdenas”, como parte de la estrategia municipal para mantener limpia la ciudad, mejorar el entorno urbano y prevenir riesgos sanitarios.

El operativo tuvo como finalidad erradicar focos de contaminación ubicados en los límites del fraccionamiento, los cuales habían sido identificados como zonas críticas por la constante disposición irregular de residuos, escombro, tierra, electrodomésticos y restos de animales, tanto por habitantes del lugar como por personas de colonias y fraccionamientos cercanos.

En la jornada participaron más de 70 personas, entre personal operativo de Residuos Sólidos, trabajadores de la empresa recolectora y vecinos que se sumaron de manera voluntaria. Las labores incluyeron limpieza general, poda y detallado de vialidades, principalmente en el perímetro del camino de acceso al C5, contando con el apoyo de maquinaria pesada y unidades especializadas.

A estas acciones se sumó la secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio (Semas), Guadalupe Díaz Chagolla, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y avanzar en la recuperación de espacios públicos, en beneficio de las familias que habitan en esta zona de la ciudad.

Noventa Grados
