Realiza el IEEQ la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2025 “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 20:04:33

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2025 “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre” en coordinación con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas (IJECH) y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, confirmó Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del órgano electoral.

“Manuel Alejandro Aguilar Flores, Fernando Joaquín Mejía Espinoza y Alma Patricia Pulido Torres obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar, por lo que recibieron 10 mil, 7 mil y 5 mil pesos como premio, respectivamente; además, el primer lugar representará al estado de Querétaro en la etapa nacional, el 6 y 7 de octubre en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas”.

Refirió que, con estas acciones se busca consolidar a líderes que inspiren a más generaciones a participar en la vida pública, a estrechar lazos entre instituciones y sociedad, así como a proponer soluciones a las problemáticas que rodean la vida en comunidad.

“La democracia se fortalece con su participación, y es la propia democracia la que nos exige generar este espacio de diálogo, reflexión y escucha entre las juventudes”.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación, invitó a las juventudes participantes a hablar con verdad, respeto y pasión; además, de aprovechar el escenario para inspirar, convencer y dejar huella.

La directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación, Gloria Lorena Almazán Robles, dijo que al concurso se registraron 15 mujeres y 15 hombres, de 18 a 29 años.

“A nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, les agradecemos que estén el día de hoy de aquí y les invitamos a vivir intensamente esta experiencia, a reconocer y recordar que cada intervención aquí es un recordatorio de que la juventud de Querétaro tiene mucho que decir”.

Explicó que la etapa final del concurso incluyó las rondas eliminatorias, semifinal y final, en las que se realizaron sorteos para definir el orden de participación; las temáticas fueron: Legado del Dr. Belisario Domínguez Palencia, Juventudes y Participación Ciudadana; Ciencia, Tecnología e Innovación, y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“El jurado calificador fue integrado por Ebelia Mendoza Cortez, docente de la Facultad de Estudios Superiores "Aragón" de la Universidad Nacional Autónoma de México; Fabián Octavio Camacho Arredondo, empresario y consultor en comunicación, y Mayra Alejandra Dávila Alvarado, directora fundadora del Colegio Queretano de Oratoria”.