Realiza Adriana Hernández “Trenzatón” para mujeres con cáncer, en Uruapan

Uruapan, Michoacán; a 20 de octubre de 2025.- Ninguna mujer debe enfrentar sola el cáncer, advirtió la ex diputada federal y local, Adriana Hernández, al encabezar un “Trenzatón”, actividad realizada en conjunto con el Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) y su titular Rocío Luquín, así como con las asociaciones civiles “Donando Amor” y “Guerreras Unidas de Tingambato”, para apoyar a mujeres que enfrentan este padecimiento en la región Uruapan.

Frente a decenas de mujeres, algunas de ellas que han logrado superar esta enfermedad y otras que continúan en la batalla, Adriana Hernández recordó que desde hace más de una década inició con las carreras rosas y otras actividades para visibilizar que el cáncer es una realidad que, de no detectarse a tiempo, continúa cobrando la vida de las michoacanas.

“Hace once años inicié con estas actividades, con la única finalidad de visibilizar que el cáncer existe y, a once años de haber iniciado este proyecto, me da mucho gusto que hoy, en 2025, cada vez son más visibles las campañas de prevención, las campañas de atención, no solamente de los gobiernos sino también de asociaciones civiles de mujeres que, como nosotras, nos preocupamos por hacer algo más”, aseguró la exlegisladora.

Agregó que este “Trenzatón” también representa un mensaje de aliento para quienes hoy enfrentan con valentía el cáncer, pero también representa el compromiso de mujeres y hombres para fomentar la prevención y detección temprana de este padecimiento.

“Esta reunión es para mandar un mensaje de esperanza para quienes están enfrentando esta enfermedad tan terrible; es un mensaje también de valentía para todas aquellas mujeres, como quienes estuvieron ahorita con nosotras aquí en el frente, que superaron esta enfermedad”, indicó Adriana Hernández.

La ex diputada advirtió que ninguna persona debe enfrentar sola el cáncer, por lo que llamó a las y los michoacanos a tender redes de apoyo para mujeres y hombres que padecen esta enfermedad, la cual no distingue edad ni condición social.

“Quiero pedirles que sigamos juntas y que también invitemos a más hombres, porque esta enfermedad no distingue de género, no distingue de religión, de condición social, ni de edad. Cada vez hay más casos de cáncer en niños y jóvenes. Deseo que este evento sea un recordatorio de que nadie tiene que enfrentar el cáncer solo”, apuntó.

Adriana Hernández recordó que como diputada local presentó, y le fue aprobada, una iniciativa que castiga la violencia que sufren en su mismo hogar las mujeres que enfrentan el cáncer.

“Se trata de una iniciativa para sancionar la violencia en contra de las mujeres en el hogar, que son abandonadas cuando enfrentan el cáncer, pero también cuando no las ayudan económicamente para llevar a cabo sus tratamientos contra esta terrible enfermedad”, afirmó.

Cabe mencionar que el próximo fin de semana, Adriana Hernández continuará con las actividades enmarcadas dentro de este mes rosa, con una carrera en Puruándiro, programada para el próximo 26 de octubre.