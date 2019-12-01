Reafirma la Secretaría del Trabajo de Querétaro su compromiso con el empleo formal

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de septiembre de 2025.- La Secretaría del Trabajo (ST) y 38 empresas de los sectores industrial y de servicios, ofertaron más de 800 plazas vacantes en la Expo Empleo para Técnicos y Profesionistas2025, espacio de vinculación laboral dirigido de manera especial a personas con formación técnica superior universitaria, licenciatura y posgrado, esto dentro de la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2025.

Durante el acto inaugural, el director del Centro Estatal de Empleabilidad, Erick Lugo Contreras, refirió que en lo que va del año se han tenido más de 20 eventos de vinculación laboral, siendo esta, la más importante debido a la alta calidad de oferta y demanda que hay en el estado de Querétaro.

“Nuestro Gobernador siempre dice que el empleo es el programa más importante del gobierno, y nos alineamos siempre a esa visión y es por ello que a través del centro estatal de empleabilidad, generamos diferentes estrategias y programas para que las y los queretanos en edad de trabajar, puedan tener no solo un empleo formal sino el empleo formal de sus sueños, comentó.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, comentó que en esta expo se cuenta con 38 empresas que ofertan más de 800 plazas vacantes para personas que no sólo buscan un empleo, sino mejores condiciones laborales. Además, agradeció la confianza en Gobierno del Estado a empresas como Safran, SaarGummi, Avery Dennison, quienes participan en este ejercicio.

“Que los empleadores consigan talento y los buscadores consigan empleo. Trabajamos desde la SEDESU para atraer más empresas que brinden más oportunidades de empleo y también les damos herramientas para cuando quieran emprender un negocio, no están solos”, finalizó.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, indicó que se suman esfuerzos y alianzas importantes desde las administraciones estatal y municipales para acercar oportunidades a todos los queretanos.

En el acto estuvieron presentes también, la jefa de la Unidad de Desarrollo Profesional y Laboral de SEJUVE, Lucia Andrea Betanzos; el director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho, y la representante de la empresa Bombardier, Erika Silva.