Reactivan trabajos en torre bloqueada del teleférico de Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 12:45:40
Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- La construcción de la torre 26 del teleférico de Morelia fue reactivada, luego de que personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad signara una minuta de acuerdos con el grupo de vecinos de la colonia Felícitas del Río que procedió a bloquear momentáneamente los trabajos en la obra.

Esta reactivación de obra se pudo hacer efectiva mediante la firma de una minuta que se basó en cinco peticiones de los vecinos inconformes: reparar el drenaje en toda la calle Amado Betancourt, rehabilitar el tubo de agua potable de toda la colonia Felícitas del Río, restaurar banquetas dañadas por el tránsito de maquinaria pesada, montar señalética de seguridad en el perímetro de la obra y acelerar los procesos de construcción.

De manera paralela, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, instruyó a las empresas responsables de la obra a acelerar procesos, a fin de evitar inconformidades vecinales.
 
Así, una vez firmada la minuta entre las autoridades de la Sedum y los vecinos inconformes, la obra se reactivó con normalidad.

