Raúl Zepeda consolida diálogo plural con alcaldes del PAN

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- En un ejercicio de apertura y construcción de acuerdos, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó una reunión con presidentas y presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN), donde refrendó la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de impulsar un gobierno municipalista que privilegie la cercanía con los ayuntamientos.

En su mensaje, Zepeda Villaseñor reiteró que la instrucción del mandatario estatal es clara: trabajar hombro con hombro con las autoridades municipales sin importar colores partidistas, a fin de que los programas y acciones del estado se traduzcan en resultados palpables para la ciudadanía.

“El gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedolla es un gobierno que escucha y que sabe que en los municipios está la verdadera fortaleza de Michoacán”, subrayó. El encargado de la política interna del estado destacó que cada municipio representa una oportunidad de desarrollo, por lo que la coordinación y el diálogo son ejes centrales de la administración estatal.

Ante los alcaldes y el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana, señaló que el compromiso es generar condiciones para que alcaldes y alcaldesas cuenten con respaldo institucional en materia de seguridad, obra pública y desarrollo social.

Por su parte, los ediles panistas manifestaron su confianza en la interlocución del secretario de Gobierno y reconocieron la voluntad política del estado para construir acuerdos más allá de las diferencias. Finalmente, aseguraron que respaldarán las acciones de la administración estatal bajo un esquema de cooperación institucional.