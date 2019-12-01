Raúl Morón respalda paquete económico que fortalece la salud, el bienestar y el desarrollo nacional 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, celebró la aprobación del nuevo paquete económico, que representa una proyección histórica de ingresos para México y consolida el modelo fiscal del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, basado en la disciplina, eficiencia, honestidad y justicia redistributiva.

Destacó que entre 2019 y 2024 se alcanzó una recaudación récord de 23.3 billones de pesos, cifra 24.3% superior a la del sexenio anterior, lo que garantiza mayores recursos para programas sociales y servicios públicos. Añadió que la recaudación en 2025 ya supera los 4 billones de pesos, reflejo del buen manejo de las finanzas públicas y de una política tributaria más justa y progresiva.

El legislador michoacano explicó que el paquete aprobado implica modificaciones a tres leyes fundamentales: la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal Federal, con el propósito de fortalecer la estabilidad económica del país y asegurar un crecimiento sostenido con sentido social.

Morón Orozco, destacó especialmente su voto a favor de los llamados impuestos saludables, incluidos en la reforma al IEPS, al considerarlos una política de salud y bienestar antes que una política meramente recaudatoria. Explicó que estas medidas buscan reducir el consumo de productos dañinos para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y problemas de salud mental que, según cifras oficiales, provocan más de 100 mil muertes anuales y generan un costo de más de 300 mil millones de pesos al sistema de salud.

El senador desmintió los argumentos de la oposición que aseguran que los impuestos saludables no tendrán impacto en la reducción del consumo. Señaló que desde su implementación en 2014, las compras de bebidas gravadas han disminuido, sin afectar el empleo ni al sector manufacturero, mientras que la población ha adoptado hábitos más saludables, como el aumento en el consumo de agua.

Finalmente, Raúl Morón sostuvo que este paquete económico refleja la visión social del gobierno de la Cuarta Transformación, pues los recursos obtenidos fortalecerán los programas sociales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la banca de desarrollo, la infraestructura nacional y las participaciones federales a los estados. "Se trata de un paquete económico pensado en el desarrollo de México, en la justicia redistributiva y en el bienestar de las familias que menos tienen. Por eso, mi voto es a favor del futuro social y económico de nuestro país", concluyó.