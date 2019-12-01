Raúl Morón reacciona a denuncia en su contra por asesinato de Carlos Manzo; se deslinda totalmente del crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:49:31

Ciudad de México, a 18 de febrero 2026.- El senador por Morena, Raúl Morón Orozco reaccionó a la denuncia interpuesta en su contra por la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, por el asesinato del ex alcalde Carlos Manzo, perpetrado el pasado 1 de noviembre.

En ese sentido, el legislador federal reiteró que él no tiene nada que ver con ese hecho, el cual calificó como "lamentable".

Igualmente, comentó que, a su conocimiento, en el recurso legal, la edil de Uruapan mo menciona a él, al diputado federal Leonel Godoy Rangel y al ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos.

Además, consideró que los opositores utilizan el magnicidio de Manzo para politizar, sin embargo, indicó que eso no ayuda a encontrar justicia para la familia del fallecido.

Por otra parte, confirmó que si en algún punto de la investigación es requerido por las autoridades para dar su declaración, él se presentará, pues aún tiene su domicilio en la ciudad de Morelia.

No obstante, dijo que su equipo reivsa si las acusaciones en su contra son de carácter penal, en caso de que se trate de una acusación en falso.

Comentó que no ha recibido amenazas derivadas del homicidio del ex gobernante independiente y señalo que transita el estado de manera constante si ningún incidente.

En lo que respecta a sus aspiraciones políticas y profesionales, el senador fue cuestionado sobre si desea ser candidato a la gubernatura de Michoacán en el próximo periodo electoral, a lo que Morón Orozco contestó que, eso depende de las y los michoacanos y del instrumento que utilice Morena para elegir a su representante.