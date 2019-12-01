Raúl Morón impulsa reforma para garantizar el bienestar integral de la niñez en México

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, presentó una propuesta de reforma integral a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General de Educación, cuyo propósito fundamental radica en la superación del viejo esquema tutelar que trataba a los menores como objetos de protección, para reconocerlos ahora como sujetos plenos de derechos bajo la visión humanista de la Cuarta Transformación.

La propuesta del legislador michoacano y presidente de la Comisión de Educación, establece reglas claras para que el Interés Superior de la Niñez se aplique de forma real en la vida diaria, al armonizar nuestras leyes con los estándares internacionales más altos en materia de justicia social y respeto a los derechos humanos de la infancia.

Entre los beneficios más importantes de la iniciativa de Raúl Morón destaca la protección de los menores frente a peligros actuales como el acoso en internet, nuevas adicciones y del riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, además de asegurar que el Estado mexicano mantenga su compromiso con la construcción de una paz duradera y una sociedad más incluyente.

El proyecto legislativo también da vida a la figura del “Abogado del Niño”, la cual permitirá que los menores tengan una defensa legal propia y especializada para evitar que las autoridades cometan omisiones o actúen sin tomar en cuenta la voz de los pequeños en procesos judiciales que afectan su integridad.

De igual manera la iniciativa incorpora derechos fundamentales como el acceso a internet, la prohibición de productos dañinos como los vapeadores y el impulso a una educación incluyente, a la par de garantizar los apoyos económicos a infantes con discapacidad.

Así Raúl Morón reafirma el compromiso de trabajar por quienes representan el presente de nuestra nación, al hacer de las leyes herramientas de vigilancia constante para que cada niña y niño en México crezca en un entorno de respeto y seguridad absoluta.