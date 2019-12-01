Raúl Morón es la ruta para la transformación de Michoacán: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 11:48:03

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- Durante la Asamblea Informativa por la Unidad y la Soberanía, en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, Juan Carlos Barragán afirmó que el profesor Raúl Morón Orozco ha demostrado con hechos que sabe gobernar, cumplir su palabra y dar resultados.

Barragán recordó que, durante su administración al frente del ayuntamiento de Morelia, Morón encabezó uno de los gobiernos municipales mejor evaluados por su política de austeridad, transparencia, gestión de recursos y obras que mejoraron la calidad de vida de las familias.

“Raúl Morón cumple su palabra y da resultados. Lo demostró en Morelia con un gobierno cercano a la gente, que administró con honestidad y llevó obras donde más se necesitaban”, mencionó.

Barragán señaló que el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum requiere unidad, organización y liderazgos con experiencia para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación en Michoacán.

Finalmente, Juan Carlos Barragán llamó a seguir fortaleciendo la unidad del movimiento con respeto a las reglas del proceso, privilegiando el trabajo territorial y poniendo siempre por delante el bienestar del pueblo de Michoacán.