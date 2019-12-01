Raúl Morón, el único perfil que garantiza el triunfo de Morena en Michoacán: encuesta

Raúl Morón, el único perfil que garantiza el triunfo de Morena en Michoacán: encuesta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:03:24
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Los resultados del más reciente estudio de la encuestadora Cripeso han dejado claro que, de cara al proceso electoral de 2027, el senador Raúl Morón Orozco no solo lidera las preferencias, sino que se consolida como el único perfil capaz de garantizar la victoria absoluta para Morena en Michoacán.

Mientras que otros aspirantes buscan posicionarse, las cifras demuestran que Morón es quien realmente cohesiona el voto ciudadano, con un 30.36% de las opiniones a su favor en la contienda interna, con lo que aventaja por casi 12 puntos al segundo lugar, Carlos Torres Piña.

Por otro lado, perfiles como el de Gabriela Molina, con apenas un 9.10%, quedan lejos de representar una opción competitiva que asegure la estabilidad del partido en las urnas.

El liderazgo de Morón Orozco no es fortuito, sino que se fundamenta en tres pilares que el electorado michoacano valora como indispensables para mantener el rumbo de la transformación: Honestidad, cercanía con la Presidenta y capacidad de operación.

Además, la sociedad toma en cuenta que es el único cuadro que ha demostrado y llamado a la unidad en las bases de la izquierda michoacana.

Si bien Morena ostenta una intención de voto dominante del 48.43%, cifra que triplica al 14.94% del PAN y que deja en la irrelevancia al PRI con 8.29%, el análisis político sugiere que esta ventaja solo se traducirá en un triunfo sólido bajo la conducción de un perfil como el de Raúl Morón.

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